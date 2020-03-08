اعرف السبب .. فيروس كورونا لم يصل إلى هذا المكان .. شاهد













وعلق أحمد حجاجوفيتش: "فيروس كورونا الجبار أصاب كل دول العالم ما عدا الناس اللي في الدائرة القطبية الشمالية و القطب الجنوبي!"





السر في إن الناس هناك الفيروس مبيأثرش فيهم هو "تحدي الجبابرة" اللي بيعملوه وبيخلي مناعة جسمهم لا يؤثر فيها فيروس كورونا ولا أي فيروس 💪 ".

















وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :









يبقي الحل اننا نجمد الفيرس يعني نعرضه لدرجة حرارة أعلى بكتيييير من درجته لحد ما يتلف.









المنطقه آمنة لأنه لم يدخلها مصاب فينشر العدوى جرب تدخلها صيني مصاب وشوف التجربة ناجحة أم لا.





دي عادتهم هناك مش بس عشان فيروس كورونا!.

















عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين في إجراء تحليل فيروس "كورونا" للمواطنين الراغبين في السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدني، والدولة للإعلام.





نشر المغامر أحمد حجاجوفيتش فيديو على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يوضح فيه المكان الذى لم يصب فيه أي شخص بفيروس كورونا.