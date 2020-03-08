بعد فوزه اليوم.. مانشستر يونايتد يحقق رقما جديدا غاب منذ 10 سنوات

حقق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فوزًا ثمينًا، على حساب جاره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، ليسقط السيتيزن للمرة السادسة هذا الموسم.









وسجل مارسيال الهدف الأول للشياطين الحمر في الدقيقة 30 من الشوط الأول، قبل أن يعزز ماكتوماني النتيجة لكتيبة سولشاير في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.









ويعد فوز فريق مانشستر يونايتد على جاره، هو الثاني في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما حقق الانتصار ذهابًا بهدفين لهدف، قبل أن يكرر النتيجة هذه المرة بهدفين نظيفين.













وخلال 10 مواسم كاملة، لم يستطع فريق مانشستر يونايتد هذا الإنجاز، منذ آخر مرة فعلها في موسم 2009/2010، عندما حقق الفوز ذهابًا وإيابًا، قبل أن يضيع لقب البطولة لصالح تشيلسي.









المباراة شهدت أيضًا معادلة مارسيال لرقم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي استطاع هز شباك السيتيزن، ذهابًا وإيابًا، في موسم 2006/2007، قبل أن يعود ويكررها مارسيال هذا الموسم.











