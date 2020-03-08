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محافظات

التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة ويلحقها بإحدى دور الرعاية

الأحد 08/مارس/2020 - 10:43 م
التدخل السريع في
التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة
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كتب محمد الغزاوى

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة بورسعيد فى إنقاذ مسنة مغتربة من الشارع والحاقها بدور الرعاية .


كان الفريق تلقى إشارة تليفونية من مأمور قسم العرب العقيد محمد عكاشة يطلب خلالها توجه الفريق للقسم للعثور على مسنة من محافظة الأقصر أحضرها مجموعة من الشباب للقسم.


وفور توجه الفريق للقاء المأمور التقوا بالسيدة وتبين من خلال الحديث معها أنها تدعى هدى السيد و لديها ٣ أولاد و عمرها ٧٠ عاما و من محافظة الأقصر و توجد ببورسعيد منذ ثلاثة أيام حسب أقوالها وحالتها الصحية سيئة.


ولاحظ الفريق وجود عدة إصابات بالسيدة فى بالرأس والوجه فتم التحرك الفوري لايجاد حلول سريعة لمساعدتها.

 

وأجرى فريق التدخل السريع عدة اتصالات مع بعض دور الرعاية إلى أن أبدت مديرة دار الملك بمحافظة دمياط استجابة سريعة بإلحاق السيدة المسنة بالدار و تم توفير سيارة لنقلها الى دمياط و تم تسليمها للدار من خلال فريق التدخل السريع فى نفس اليوم حتى لا تبيت فى القسم او الشارع ونشرع الفريق صور السيدة على  صفحة المفقودين للوصول إلى ذويها فى أسرع وقت ممكن.


ومن جانبها وجهت الدكتورة سوسن حبيشى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببورسعيد الشكر للعقيد محمد عكاشة مأمور قسم العرب على سرعة تحركه لإنقاذ المسنة و لمديرة دار الملك بمحافظة دمياط لسرعة استجابتها و فريق التدخل السريع بالمديرية على سرعة التعامل مع الحالة.

التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة ويلحقها بإحدى دور الرعاية
التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة ويلحقها بإحدى دور الرعاية
التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة ويلحقها بإحدى دور الرعاية
التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة ويلحقها بإحدى دور الرعاية
التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة ويلحقها بإحدى دور الرعاية
التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة ويلحقها بإحدى دور الرعاية
التدخل السريع في بورسعيد ينقذ مسنة ويلحقها بإحدى دور الرعاية
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