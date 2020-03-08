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اقتصاد

جمعية الصناعة بالقليوبية: خفض أسعار الغاز للمصانع يزيد القدرة التنافسية لمنتجاتنا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:40 م
رئيس جمعية الصناعة
رئيس جمعية الصناعة بالقليوبية
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قسم الاقتصاد
أكد المحاسب صلاح السعودي رئيس جمعية رجال الصناعة بالقليوبية ان خفض أسعار الغاز للمصانع من شأنه أن يزيد من القوة التنافسية للمنتجات المصرية ويساعد على زيادة التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية مطالبا الحكومة بالاستجابة لمطالب أصحاب المصانع واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخفض أسعار الغاز الممنوحة للمصانع.


وأضاف السعودي في بيان له أن أسعار الغاز للمصانع تعد أحد أهم المكونات الأساسية في التكلفة الإنتاجية وبالتالي لأن الإستجابة لخفض أسعار ٍالغاز للمصانع سوف يساهم في خفض التكلفه وهو ماينعكس إيجابا علي القدرة التنافسية في الداخل إلي جانب تعزيز التنافسية في الأسواق الخارجية.


أوضح السعودي ان خفض أسعار الغاز للمصانع حتى وأن كان سيؤثر ومستهدفات محددة في الموازنة العامة للدولة فإنه من الممكن أن يعوض هذه الأرقام في ارتفاع قيمة زيادة الصادرات وعائدها الدولاري.


يذكر أن الاجتماع المقبل لاتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يضع علي جدول أعماله ضرورة مراجعة أسعار الغاز للمصانع لمدة 6 أشهر علي الأقل خاصة مع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بهدف تشجيع المصانع علي زيادة معدلات الإنتاج وتشجيع الصناعات الوطنيه لاسيما وأن هذه المصانع تفتح أبواب ألاف الأسر من العمالة.
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