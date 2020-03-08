نيابة ملوي تصرح بدفن طفلين شقيقين لقيا مصرعهما غرقا

أمرت نيابة مركز ملوى جنوب المنيا بتصريح دفن جثتي طفلين شقيقين لقى مصرعهما غرقا داخل حوض أسماك، أثناء تواجدهما برفقة والدهما، بدير أبوفانا.





ترجع أحداث القضية الي تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، بغرق طفلين شقيقين داخل مزرعة بدير أبوفانا بمركز ملوى.





انتقل ضباط مركز شرطة ملوي لفحص البلاغ، إذ تبين مصرع طفلين شقيقين أعمارهما 5 و 6 سنوات، وأنهما كانا بصحبة والدهما "باسم-ي" 30 عاما تاجر خضروات، من محافظة أسيوط.





أفادت التحريات الأولية، أنه لاتوجد شبهة جنائية، وأن والد الطفلين جاء من أسيوط لشراء الخضروات والفاكهة من مزارع الدير، وترك طفليه يلهوان بالقرب من مزرعة أسماك تابعة للدير وبعد انتهائه من عملة ذهب ليصطحبهما ويذهب بهما إلى مسقط رأسه بأسيوط، إلا أنه وجدهما جثتين هامدتين علي سطح مياه مزرعة أسماك قطرها 15 مترا وعمقها 5 أمتار.