محافظ كفر الشيخ: المحافظة خالية من فيروس كورونا.. وبشكر الشباب

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ خالية تماما من فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، وتم تدريب الجهات التنفيذية عليها.

وأضاف محافظ كفر الشيخ خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"،تقديم الاعلامى محمد الباز،أن الوضع بالنسبة لمصر مطمئن والأمور تحت السيطرة، وعلى المواطنين تجنب مواقع الاختلاط الجماعى وعدم تصديق أو نشر الشائعات.

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وعلى جانب آخر كشف أن هناك اهتماما كبيرا بالتعليم والصحة على مستوى الجمهورية وليس كفر الشيخ وحدها، مؤكدا أنه يعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن التعليم الفنى هو قاطرة التنمية فى المجتمع ولابد من دمجه بسوق العمل لتوفير فرص العمل للشباب، مشيدا بمجهودات الشباب بجامعة كفر الشيخ والمدارس الصناعية والمشاركة فى تطوير المحافظة.

وأشاد جمال نور الدين بالتجربة الرئاسية لدمج الشباب فى الحياة السياسية وتعيينهم نواب للمحافظين.