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رياضة

بسيوني يدير لقاء الإسماعيلي والجونة ونور الدين حكما للفيديو.. غدا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:44 م
مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي والجونة
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يسرى غازى
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور عن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباراة الإسماعيلي والجونة مساء غد الإثنين فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقررت لجنة الحكام إسناد إدارة لقاء الإسماعيلي والجونة فى المسابقة المحلية إلى حكم الساحة محمود بسيوني على أن يعاونه ثنائى المساعدين هاني عبدالفتاح ووائل شعبان وحكم رابع مصطفى عثمان.

كما قررت لجنة الحكام الرئيسية فى الجبلاية تعيين الدولى إبراهيم نورالدين حكما للفيديو فى مباراة الإسماعيلي والجونة بالدوري المحلي على أن يعاونه حكم الفيديو المساعد مصطفى شهدى.

ويتأهب اتحاد الكرة إلى تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var فى مباريات بطولة كأس مصر بعدما تم تفعيلها في لقاء إنبي وطلائع الجيش فى بطولة الدورى الممتاز الذى انتهى بالتعادل السلبي.

وتستعد لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور لمخاطبة المجلس الدولى لكرة القدم الـ ifab من أجل الحصول على موافقته بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات كأس مصر بجانب منافسات الدورى الممتاز خلال الفترة القادمة.

كان جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة احتفل بأول تجربة لتطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ V A R في الملاعب المصرية عقب انتهاء مباراة انبي وطلائع الجيش فى المسابقة المحلية.

احتفال جمال الغندور جاء مع الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة إنبي وطلائع الجيش فى الدورى الممتاز فى حضور ياسر عبد الرؤوف وتامر درى عضوا لجنة الحكام الدولي محمد معروف الذي أدار اللقاء ومحمد الصباحي حكم الفيديو.

وانتهت أحداث المباراة بين طلائع الجيش وإنبي، بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة 19 من بطولة الدوري الممتاز، بدون استخدام تقنية الـ VAR التي أعلنت لجنة الحكام عن الاستعانة بها مؤخرا بالدوري.

وتمت الاستعانة بتقنية الـ VAR داخل المباراة، وتواجد طاقم تحكيم بالكامل، ولكن لم يتم استخدام الخاصية في أي كرة داخل الملعب فى ظل غياب تام لأية اعتراضات على قرارات حكم اللقاء.

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