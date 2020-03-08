شكري: واثقون في أنفسنا.. وحريصون على السير قدما لإقرار المجتمع الدولي بفائدة اتفاق واشنطن

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه تلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي، في إطار الاهتمام الذى توليه الولايات المتحدة الأمريكية بمفاوضات سد النهضة.





وأضاف " شكرى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر على قناة "ON E"، أن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تناولت تفهم الموقف المصرى، إلى جانب الاهتمام الذى توليه الإدارة الأمريكية لملف سد النهضة، وسعيها إلى التوصل لتوافق بين الأطراف الثلاثة وقبولها بالتوقيع على نص الاتفاق.



