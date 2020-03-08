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شكري: واثقون في أنفسنا.. وحريصون على السير قدما لإقرار المجتمع الدولي بفائدة اتفاق واشنطن

الأحد 08/مارس/2020 - 10:44 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى
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حمزة شعيب
قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إنه تلقى اتصالًا من وزير الخارجية الأمريكي، في إطار الاهتمام الذى توليه الولايات المتحدة الأمريكية بمفاوضات سد النهضة.

وأضاف "شكرى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر على قناة "ON E"، أن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تناولت تفهم الموقف المصرى، إلى جانب الاهتمام الذى توليه الإدارة الأمريكية لملف سد النهضة، وسعيها إلى التوصل لتوافق بين الأطراف الثلاثة وقبولها بالتوقيع على نص الاتفاق.

وقال وزير الخارجية، "نحن نثق في أنفسنا، وأننا حققنا عبر التفاوض وحسن النية والمرونة، اتفاقا متكاملا ومنصفا وعادلا يحقق المصلحة المائية المصرية بشكل كامل، ويحقق مصلحة الشركاء، وبالتالي سنظل حريصين على السير قدمًا لإقرار المجتمع الدولى بفائدة النص والأعمال المشتركة لدى الدول العربية والإفريقية والمجتمع الدولى".
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