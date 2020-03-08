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أخبار البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: عبقرية الدبلوماسية المصرية

الأحد 08/مارس/2020 - 10:35 م
عبد الرازق توفيق
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية
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صدى البلد
كتب عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، مقالا هاما تحت عنوان عبقرية الدبلوماسية المصرية، فن العلاقات الدولية الحرص على السلام لا يعني التفريط في الحق.

وقال توفيق في مقاله، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزيرة الصحة بزيارة الصين جاء نابعا من عراقة وعلاقات تاريخية وسياسة أخلاقية تعبر عن عظمة ونبل الدولة المصرية.

ولفت إلى أن دولة ٣٠ يونيو تنتهج سياسة دولية تتسم بالعراقة والإبداع وتحرص على الأخلاقيات والنبل في ممارستها للعمل الدبلوماسي وذلك رغم أن السياسة عموما تتسم بالانتهازية وتتوارى بها القيم الأخلاقية.

وأشار إلى أن مصر في علاقاتها الدولية لا تميل إلى الإعتداء على أحد أو ممارسة الانتهازية، وإنما تهدف إلى تبادل المنافع والمصالح والحفاظ على حقوق الآخرين.

وشدد على أن مصر التزمت بالقانون الدولي للحفاظ وأيضا التزمت بالاتفاقيات القديمة والقواعد المستقرة، ولم تنكر حق أحد في التنمية والاستفادة المشتركة من النيل، مضيفا: "على الجانب الآخر هناك إصرار غريب على التعنت وشحن بطارية الكراهية الشعبية ضد مصر لأغراض سياسية داخلية".

وختم توفيق مقاله قائلا: "مصر تعلن للجميع اللهم قد بلغت اللهم فاشهد لقد اختارت السلام والتفاوض عن قوة وليس عن ضعف اختارت التعاون والشراكة من أجل الشعوب وليس عن زيف لذلك فإن مصر لا تعرف المناورة أو الخداع صادقة في محبتها".
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