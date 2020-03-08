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رياضة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.. فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا مهما على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "أولد ترافورد" معقل الشياطين الحمر، في قمة الجولة الـ 29 من منافسات الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف الأول في اللقاء فى الدقيقة 31، من ضربة ثابتة نفذها برونو بطريقة رائعة من فوق دفاع السيتي لتصل عند مارسيال سددها من لمسة واحدة تخادع ايدرسون وتدخل الى الشباك.

وعزز اليونايتد بالهدف الثاني قبل لحظات من نهاية المباراة بخطأ فادح من حارس السيتي إيدرسون، الذي أهدي بطريقة غريبة الكرة إلى لاعبي اليونايتد لتصل إلى سكوت ماكتومناي الذي سددها من أول لمسة في الشباك مستغلا تقدم الحارس.

مانشستر سيتي خرج من مسرح "أولد ترافورد" متجمدا رصيده عند 57 نقطة من 28 مباراة، ليظل بفارق 25 نقطة عن منافسه ليفربول المتصدر والذي يعتبر حقق لقب البريميرليج إكلينيكيًا، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 42 نقطة.
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