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رياضة

اخبار نادي الزمالك اليوم.. رد فعل غريب من خالد الغندور.. وعودة نجم الأبيض قريبا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:34 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
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عمرو ابوبكر
نشر "صدى البلد" اليوم، الأحد، الموافق 8 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:

هنأ خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، جميع الأندية التي تأهلت الى دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، وعلى رأسهم الوداد المغربي الذي تأهل أمس على حساب النجم الساحلي التونسي.

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من عدة غيابات قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الثامنة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/ 2020.

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن اقترب محمد عبد الغنى  من اللحاق بمباراة الفريق  المقبلة أمام الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
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