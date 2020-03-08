محمد صلاح يحتفل بتألقه أمام بورنموث بهذه الطريقة.. شاهد

نشر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي مجموعة من الصور من مباراة أمس ضد فريق بورنموث فى إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظهر محمد صلاح بالصور احتفالا بفوز أمس على بورنموث وإحرازه هدف ليفربول الأول في اللقاء وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.





وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "القوي ابن مصر" و"ربنا يوفقك دايما" و"متألق كالعادة" و"فخر العرب".





يذكر أن ليفربول فاز على فريق بورنموث بهدفين مقابل هدف في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وأحرز محمد صلاح الهدف الأول لليفربول ليعاود ماني التسجيل ويحرز هدف الفوز باللقاء.