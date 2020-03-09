إعلان الكشوف المبدئية..5 مرشحين يخوضون الانتخابات التكميلية لمجلس النواب في سمالوط

اعلنت اليوم الاحد اللجنة العامة للانتخابات ومقرها محكمة المنيا الابتدائية القائمة المبدئية للمرشحين في الانتخابات التكميلية بدائرة سمالوط بالمنيا.





وذلك عقب غلق باب الترشح وجاءت اسماء المرشحين كالتالى سامى سنوسى احمد صميده لواء شرطة سابق رمز الحصان ، وحربى محمد ماضى احمد تاجر دواجن رمز الاسد ، وإبراهيم راشد ابراهيم محمد مدير عام بالمعاش رمز المدفع ، وعمانوئيل عاطف فوزى ميخائيل مدير الشركة المصرية للمقاولات رمز التمساح ، ووحيد مصطفى على عامر وشهرته وحيد عامر ربان اعالى البحار للسفن التجارية رز القلم ومرشح حزب مستقبل وطن .





وبلغ عدد المتقدمين للترشح حتى غلق باب الترشيح 7 مرشحين وجاءت الكشوف المعلنة من قبل اللجنة العامة للانتخابات بعدد 5 مرشحين فقط واستبعاد 2 من المرشحين وهم علاء مكادى ، وبدر انور حبيب من قائمة المرشحين .





ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه سيجري إعلان كشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 8 وحتى 10 مارس ، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري ، في الطعون يوم 15 مارس ، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين ، وبدء فترة الدعاية ، اعتبارا من 16 مارس ، ويكون آخر مواعيد للتنازل يوم 18 مارس ، وتنشر التنازلات في 23 مارس.



