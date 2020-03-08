وزير الخارجية: دعمنا موقف السودان في اتفاق واشنطن حول سد النهضة

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، مصر سعت وحرصت على المصلحة المشتركة لمصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب، وفى ظل العلاقة الأزلية التي تربط الشعبين، مضيفًا :"كنا نتطلع ونأمل أن يكون التضامن والمشاعر المصرية مترجمة في إطار التعضيد المتبادل والإقدام على خطوة كانت مهمة، وكان فيها فوائد كثيرة للسودان".









وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، :"حرصنا على دعم الموقف السودانى فيما يتعلق بأمان السد، والوفد المصرى كان مؤازرا وتضامن مع أهمية هذا العنصر والعمل المشترك لتضمينه في الاتفاق".





وأشار إلى أن البيان الأخير للخارجية المصرية جاء للتأكيد على مصداقية ومكانة جامعة الدول العربية وأعضائها، فعندما يتخذون موقف جماعى فهم يعبرون عن إرادة سياسية لدول ذات سيادة وقيمة، على الساحة الإقليمية والدولية، لا يجب التقليل من شأنهم أو الاستخفاف بمواقفهم، ومن هناك جاءت ضرورة وضع الأمر في نصابه الصحيح، من حيث إعلاء قيمة الجامعة العربية وقيمة أعضائها.







