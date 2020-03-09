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تعليم

جلسة برلمانية لعدد من طلاب منطقة بورسعيد الأزهرية ضمن فعاليات البرلمان الصغير

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:58 ص
برلمان
برلمان
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قســم التعليــــم
في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف و وزارة الشباب والرياضة، عُقدت بمنطقة بورسعيد الأزهرية ، جلسة برلمانية لعدد من طلاب المنطقة، بمعهد بنين الزهور النموذجي الإعدادي الثانوي، ضمن فعاليات البرلمان الصغير.

 وحاضر بالجلسة أ/ محمد عبد العزيز مبارك، المدرب المعتمد لدى مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، حيث تناول كيفية صياغة طلب الإحاطة، وكيفية إدارة الجلسة البرلمانية. كما قام الطلاب بعمل محاكاة لجلسة برلمانية

وقدمت كل لجنة طلب إحاطة وسؤال متعلق بعمل كل لجنة ، شارك في الجلسة عدد من الطلاب والطالبات من معاهد: فتيات عمر بن الخطاب الإعدادي الثانوي، وفتيات الزهور النموذجي الإعدادي الثانوي، وفتيات بورسعيد الإعدادي الثانوي، وبنين الزهور النموذجي الإعدادي الثانوي، وبنين بورسعيد الإعدادي الثانوي. وأُقيمت الفعاليات بحضور أ/ أحمد مصطفى الوكيل الثقافي بالمنطقة، وتحت إشراف د/ محمد حسين عرابي رئيس المنطقة.
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