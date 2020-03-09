جلسة برلمانية لعدد من طلاب منطقة بورسعيد الأزهرية ضمن فعاليات البرلمان الصغير

في إطار بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف و وزارة الشباب والرياضة، عُقدت بمنطقة بورسعيد الأزهرية ، جلسة برلمانية لعدد من طلاب المنطقة، بمعهد بنين الزهور النموذجي الإعدادي الثانوي، ضمن فعاليات البرلمان الصغير.





وحاضر بالجلسة أ/ محمد عبد العزيز مبارك، المدرب المعتمد لدى مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، حيث تناول كيفية صياغة طلب الإحاطة، وكيفية إدارة الجلسة البرلمانية. كما قام الطلاب بعمل محاكاة لجلسة برلمانية



