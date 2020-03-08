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للمسافرين إلى السعودية.. الصحة: لا قيمة لتحليل فيروس كورونا إلا قبل السفر بـ 24 ساعة ..فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 10:39 م
صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، إن السلطات السعودية أصدرت قرارا يخص راغبي الذهاب إلى المملكة بإجراء تحليل فيروس كورونا أولًا.

وأضافت الدكتورة نانسي الجندي، أثناء مداخلة هاتفية فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن السعودية قالت إنه يجب أن يكون التحليل الخاص بفيروس كورونا  قبل السفر بيوم واحد فقط.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة، أنه لا قيمة لتحليل كورونا إلا قبل السفر بـ 24 ساعة، مشيرة إلى أن الأعداد اليوم كانت كبيرة جدا أمام المعامل المركزية، مناشدة "لا داعي لذلك أبدًا".

وأوضحت الدكتورة نانسي الجندي، أن وزارة الصحة تضع خطة لتوزيع المواطنين بمختلف المحافظات لعمل هذا التحليل، حيث إن المواطنين يقومون بالدخول على موقع إلكتروني خاص بالوزارة باسم ورقم جواز السفر وموعد السفر ورقم الهاتف ومن خلال ذلك سيتم اختيار الأشخاص الذين سوف يسافرون فى اليوم التالي.

وأشارت إلى أن المعامل المركزية لوزارة الصحة هي الجهة الرسمية للسفر إلى جميع دول الخليج، موضحة أنها لم ترَ هذه الأعداد الضخمة من قبل فكانت الأعداد يوميا تتراوح بين 3 أو 4 آلاف شخص فقط.
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