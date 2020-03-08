لاعبو مصر المقاصة يحتفلون بعيد ميلاد وليد هويدي

أقام الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني ولاعبو الفريق مساء اليوم الأحد، احتفالًا بعيد ميلاد وليد هويدي مدير الكرة بالفريق، وذلك على هامش المعسكر المقام بمدينة الإسماعيلية استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري.









وفاجأ الجهاز الفني ولاعبو الفريق هويدي، عقب نهاية المران المسائي، باحضار "تورتة" مكتوب عيها اسمه، ليقيموا احتفالية صغيرة بعيد ميلاده، وقدم كافة أعضاء الجهاز الفني واللاعبين التهنئة لمدير الكرة وسط أجواء أخوية بين الجميع.





على جانب آخر، يواصل الفريق الفيومي تحضيراته بمعسكر الإسماعيلية، استعدادًا لمباراة أسوان المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 للدوري.





ويحتل نادي مصر المقاصة، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة، في المسابقة التي يتصدرها النادي الأهلي برصيد 48.