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رياضة

قمة الصمت.. شوط أول سلبي بين يوفينتوس و إنتر ميلان في ديربي إيطاليا

الأحد 08/مارس/2020 - 10:37 م
صدى البلد
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عمر سلامة
انتهى الشوط الأول من ديربي إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان بالتعادل السلبي في اللقاء المقام خلال الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتلقى الحارس السلوفيني العائد لحراسة عرين إنتر ميلان “سمير هاندانوفيتش” إشادة بصورة خاصة في أول نصف ساعة من لقاء ديربي إيطاليا.

وكان سمير هاندانوفيتش صاحب الفضل في حفاظ إنتر ميلان على نظافة شباكه حتى الآن أمام هجمات اليوفي التي شكلت الخطر الأكبر حتى الآن.

وهدد اليوفي سريعًا مرمى الإنتر بعدة تسديدات من كريستيانو رونالدو وبليز ماتويدي وحتى المدافع الهولندي ماتييس دي ليخت.

وكان للإنتر بعض المحاولات عبر تسديدات من كاندريفا وكذلك من نيكولو باريلا لاعبي خط وسط أفاعي ميلانو.
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