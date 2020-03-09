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منوعات

شاهد.. اعتداء 20 شابا على فتاة صغيرة بطريقة مروعة وسط الشارع

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:37 ص
اعتداء ٢٠ شابًا على
اعتداء ٢٠ شابًا على فتاة صغيرة
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عزة عاطف
في مقطع فيديو صادم ظهر حوالي ٢٠ شابًا يعتدون بالضرب المبرح على فتاة صغيرة بطريقة غريبة ومثيرة للشفقة، والفتاة قد دهست تحت أقدامهم.


قام الشباب بسرقة هاتف الفتاة، أموالها وبطاقاتها الائتمانية، والفتاة البالغة من العمر ١٥ عامًا تصرخ بينما لم يتدخل أحد لإنقاذها من تحت أقدام الـ٢٠ شابًا.

ألقت الشرطة القبض على اللصوص المعتدين في وقت لاحق بعد رصد الحادثة على كاميرات مراقبة شارع يوتيكا أفينيو في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك.


وقد اعترف الشباب بأن المعركة جاءت على إثر مشكلة سابقة تسببت فيها الفتاة خلال تواجدهم في المدرسة، فقد اعتدت على صديقتهم بالضرب المبرح وفرت إلى الخارج.

فركضوا خلفها حتى لحقوا بها وانتقموا لصديقتهم بهذه الطريقة المروعة، وفقًا لصحيفة الدايلي ميل فلم توجه الشرطة أي اتهامات للشباب حتى استكمال التحقيق مع الفتاة الراقدة في المستشفى.

تعرضت الفتاة لإصابات بالغة، حيث ظهر الـ٢٠ شابًا في الفيديو وهم يقفزون بأقدامهم داعيين عظامها ورأسها فيما وصفته شرطة نيويورك بالهجوم "المشين المثير للاشمئزاز".
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