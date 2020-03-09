رئيس اتحاد طلاب تجارة عين شمس: الأنشطة الفنية تلقى اهتماما واسعا من الطلاب

تمتلك الجامعات المصرية العديد من الانشطة الترفيهية للطلاب منها الثقافية والاجتماعية والفنية وغيرها ، وتنال الانشطة الفنية الاقبال الاكثر من الطلاب بجامعة عين شمس.





وأوضح عبدالله الكاشف رئيس اتحاد طلاب كلية التجارة جامعة عين شمس أن من هذه الانشطة الفنية " الكورال " ويعد الفريق الغنائى للكلية،

ويشترك فيه كل من لديه موهبة فى الغناء والأداء الصوتى أو العزف على الة معينة، و يتم الاختيار بين الطلاب المتقدمين لهذا النشاط عن طريق رئيس قسم اللجنة الفنية باتحاد الطلاب ورعاية الشبا ب ورئيس فريق الكورال، حيث ويستمعون للاصوات والمواهب ويختارون بينها.



