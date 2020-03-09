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تعليم

رئيس اتحاد طلاب تجارة عين شمس: الأنشطة الفنية تلقى اهتماما واسعا من الطلاب

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قسم التعليم
تمتلك الجامعات المصرية العديد من الانشطة الترفيهية للطلاب منها الثقافية والاجتماعية والفنية وغيرها ، وتنال  الانشطة الفنية الاقبال الاكثر من الطلاب بجامعة عين شمس. 

وأوضح عبدالله الكاشف رئيس اتحاد طلاب  كلية التجارة  جامعة عين شمس أن من هذه الانشطة الفنية " الكورال " ويعد الفريق الغنائى للكلية، 
ويشترك فيه كل من لديه موهبة فى الغناء والأداء الصوتى أو العزف على الة معينة، ويتم الاختيار بين الطلاب المتقدمين لهذا النشاط عن طريق  رئيس قسم اللجنة  الفنية باتحاد الطلاب ورعاية الشبا ب ورئيس فريق الكورال، حيث ويستمعون للاصوات والمواهب ويختارون بينها. 


وأضاف عبدالله الكاشف رئيس اتحاد الطلاب لصدى البلد، أن أنشطة الفنون التشكيلية بالكلية  أيضا تلقى اهتماما كبيرا من الطلاب ذوى الموهبة الجيدة في مجالات عديدة ،مشيرا إلى أن هذه الأنشطة  تكون على شكل مسابقات متنوعة في أكثر من مجال منهم  (الرسم بازيت، الجرافيك، النحت).

وأضاف أن الكلية تقوم بتوفير جميع الخامات الذين يحتاجها الطلاب بهذه الأنشطة.
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