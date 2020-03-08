لا تهللوا لصعود العرب.. جمال الحاجي: 4 أسباب وراء تراجع مستوى الترجي والنجم فى دوري أبطال إفريقيا

كشف الدكتور جمال الحاجي المحلل الكروي والمدرب التونسي عن 4 أسباب وراء تراجع مستوى فرق تونس فى دورى أبطال إفريقيا والإطاحة بهم من البطولة القارية.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": على أحباء كرة القدم العربية أن لا يهللوا كثيرا لوجود عرب إفريقيا دائما في الأمتار الأخيرة من مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكاف. مواهب أفريقيا جنوب الصحراء يلتحقون مبكرا بالدوريات الأوروبية حيث يمثلون رقمًا مهمًا ومحوريًا في بطولات أوروبا بصفة عامة الأمر الذي دفع الكثير من المنتخبات الأوروبية إلى تجنيس عشرات اللاعبين، على رأسهم فرنسا على سبيل المثال.



وتابع: في البريميرليغ الإنجليزية الأقوى أوروبيا يشكل اللاعبون الأفارقة قرابة 9 % من إجمالي اللاعبين المشاركين في الموسم الماضي. ويبقى محمد صلاح ورياض محرز الاستثناء العربي في هذا المستوى إذن وجود أندية مصرية ومغربية وتونسية وجزائرية في أدوار متقدمة من المسابقات الإفريقية لا يعد حسب رأيي انجازا غير مسبوق ولكن غير الطبيعي هو غياب هذه الأندية على منصات التتويج الإفريقية والكل يعلم الإمكانات الفنية والمادية المرصودة لهذه النوادي مقارنة بنظيراتها الإفريقية.





وأضاف : هذا الموسم مثل استثناء لممثلي كرة القدم التونسية سواء في أبطال إفريقيا أو في كأس الاتحاد الأفريقي التي غادرها الأندية التونسية منذ الأدوار الأولى وهذا يطرح عديد التساؤولات على هذا التراجع خاصة بعدما سيطر الترجي على المسابقة الأولى إفريقيا وهو في نظري استثناء يسجله فريق استثنائي الامكانيات وأ نا شخصيا ارجع تراجع الأندية التونسية الى أربعة محاور رئيسية: التكوين و منظومة الاحتراف وضعف الدوري التونسي واللاعب الأجنبي المحترف.



واستطرد : محور التكوين: بعد أمر رئاسي في يوليو 1996 اصبحت تونس من الدول الرائدة أفريقيا في وضع أسس علمية للتكوين في كرة القدم ببعث مراكز قطاعية في كامل الجمهورية التونسية و رغم الاعتمادات الكبيرة التي وضعت لهذا المشروع الذي لا يزال يراوح نفسه بهيكلة تجاوزتها الأحداث فإن كرة القدم التونسية على مستوى المنتخبات لم تكن موجودة في منصات التتويج الافريقية و العالمية مثلما هو الشأن بالنسبة لنيجيريا وغانا مثلا ويبقى التكوين في تونس مهمش إلى حد كبير.



وأوضح أن منظومة الاحتراف في تونس وبغض النظر على تشريعاتها الساذجة فانها ما زلت تعاني عديد الصعوبات لعل أبرزها التمويلات ففي الدوري التونسي عديد الأندية لا زالت تعاني من غياب التمويل الذاتي وبعضها لا يمتلك حتى ملاعب صالحة لممارسة كرة القدم و عندما تجد ملعب واحد فقط صالح لممارسة كرة القدم و هو ملعب رادس نفهم جميعا التراجع المسجل في منظومة الاحتراف في تونس.



ولفت إلى أن ضعف الدوري التونسي ورغم تصنيفه من قبل الفيفا كأفضل الدوريات الأفريقية والغربية فإن ذلك مجرد شجرة تغطي الغابة فالعنف في الملاعب التونسية و اهتراء البنية التحتية و تراجع اللاعب التونسي فنيا ومستوى التحكيم المتدني كلها تجعل كرة القدم التونسية في منطقة خطيرة لا تحسد عليها مشيرا إلى أنه في الفترة الأخيرة وببادرة غير مدروسة من الجامعة التونسية لكرة القدم على المستوى الفني خاصة تم إدماج اللاعب المغاربي كلاعب محلي وهذا الإجراء لئن استفاد منه بعض النوادي فإنه سيؤثر أجلا ام عاجلا على تواجد اللاعب التونسي كعنصر مهم في تطور الكرة التونسية وهذا الانحسار في عدد النجوم التونسية سيؤثر في منظومة الاحتراف ولعل تراجع الكرة الإيطالية و الإنجليزية على مستوى المنتخبات اكبر دليل على هذه الاختيارات التي لا تزال كرة القدم التونسية غير جاهزة لها.





وشدد على أن هذه الأسباب الرئيسية في تراجع الكرة التونسية إلى جانب عديد المعطيات الأخرى كالفشل في الادارة و تغيير المدربين دون روية في النجم الساحلي الشئ الذي جعل هذا النادي يحيد على اهدافه ويخسر عديد النقاط محليا و اقليميا وحتى اختيار الاستمرارية الفنية من جانب الترجي الذي اختار المواصلة مع المدرب الشاب معين الشعباني الذي حقق نتائج باهرة في بداية مشواره مع الاحمر والاصفر فان ادارة النادي جردت الاطار الفني من ابرز اسلحته و لعل مغادرة أكثر من ستة ركائز اساسية جعلت الفريق يفقد بريقه قاريا منوها إلى أن عديد الأشياء للمراجعة في المنظومة الكروية التونسية وأيضا في النوادي الكبرى على رأسها الترجي والليتوال في ظل غياب محير للأندية الكبرى الأخرى مثل الصفاقسي والإفريقي .