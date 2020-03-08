في اليوم العالمي للمرأة.. ماريا عطية تركت مجال الصيدلة لتشبع موهبتها في مجال الديكور.. فيديو

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، نجد الكثير من النماذج النسائية الناجحة، ومنهن ماريا عطية خريجة صيدلة عام 2012، فبالرغم من عملها في مجال الصيدلة، إلا أنها اختارت مجال الديكوريشن لعمل الحفلات واعياد الميلاد، بعدما عملت في مجال الصيدلة بعض الوقت، إلا أنها لم تجد شغفها فيه.
تابعت ماريا في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنها اتجهت إلى مجال الديكور مؤخرا، حيث ان الموضوع بدأ معها بتقديم هدايا للأصدقاء والأقارب، وهو ما جعلهم يشجعونها لخوض هذا المجال لموهبتها التي أظهرتها فيه.
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وأكدت ماريا أنها وجدت الدعم من البداية، حيث ان كل من حولها دعموها في هذا المشروع، ومن أبرز الداعمين لها كان زوجها وأهلها، فقالت "كان اهلي وزوجي دايما يساعدوني بأفكار ويسهل عليه مشقة العمل التي أوجهها باستمرار".
وأفادت بأن أكثر من يهتم بالديكورات هم الفتيات والبنات، لذا دائما ما أختار لهن اللمسات الرقيقة، والتي تعبر عن المناسبة، حيث ان الجميع يستقبلها بحب كبير وإعجاب، ويلتقطون مع الديكورات الصور، وهو أمر يسعدني بشكل كبير.
وتمنت ماريا ان تقوم بتوسيع مجال عملها بفريق عمل أكبر، وذلك لتقوم بتنظيم الأفراح والمناسبات الكبيرة، ولا تقتصر على العمل بمفردها، وبالتالي تبرز موهبتها بشكل أكبر وتنفذ المزيد من الأفكار التي تتطرق إليها.
وإليكم الفيديو من هنا..
تابعت ماريا في تصريح خاص لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أنها اتجهت إلى مجال الديكور مؤخرا، حيث ان الموضوع بدأ معها بتقديم هدايا للأصدقاء والأقارب، وهو ما جعلهم يشجعونها لخوض هذا المجال لموهبتها التي أظهرتها فيه.
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ولم تكتف ماريا على الأصدقاء والأقارب، إلا أنها نمت موهبتها لتقوم بعمل الديكورات في اعياد الميلاد، والحفلات والمؤتمرات الكبيرة أيضا وذلك بديكولات الهاند ميد، وهو الأمر الذي جعل الكثير يعجبون بعملها، ويقومون بالتواصل معها لكي تضفي لمسة ناعمة على مناسباتهم.
وأكدت ماريا أنها وجدت الدعم من البداية، حيث ان كل من حولها دعموها في هذا المشروع، ومن أبرز الداعمين لها كان زوجها وأهلها، فقالت "كان اهلي وزوجي دايما يساعدوني بأفكار ويسهل عليه مشقة العمل التي أوجهها باستمرار".
وأفادت بأن أكثر من يهتم بالديكورات هم الفتيات والبنات، لذا دائما ما أختار لهن اللمسات الرقيقة، والتي تعبر عن المناسبة، حيث ان الجميع يستقبلها بحب كبير وإعجاب، ويلتقطون مع الديكورات الصور، وهو أمر يسعدني بشكل كبير.
وتمنت ماريا ان تقوم بتوسيع مجال عملها بفريق عمل أكبر، وذلك لتقوم بتنظيم الأفراح والمناسبات الكبيرة، ولا تقتصر على العمل بمفردها، وبالتالي تبرز موهبتها بشكل أكبر وتنفذ المزيد من الأفكار التي تتطرق إليها.
وإليكم الفيديو من هنا..