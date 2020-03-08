تصل القاهرة خلال ساعات.. شاهد بعثة الأهلي تغادر مطار جوهانسبرج

غادرت مطار جوهانسبرج، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأولي، في طريقها إلي مطار القاهرة، بعد لقاء فريق صن داونز الجنوب أفريقي والتأهل للدور النصف النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وتصل بعثة الأهلي، مطار القاهرة الدولي، فجر غدا الإثنين، على متن رحلة مصر للطيران رقم MS840، ومن المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي.





وحرص فريق من العلاقات العامة بشركة مصر للطيران، علي استقبال بعثة الأهلي في مطار جوهانسبرج، لتسهيل إنهاء إجراءاتهم هناك، ومن المنتظر أن يستقبلهم فريق من الشركة أيضا بمطار القاهرة فور وصولهم بعد ساعات.





غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، في طريقها إلى مطار جوهانسبرج استعدادًا للعودة إلى القاهرة.





وأدى الأهلي مرانه، صباح اليوم الأحد، في إحدى الحدائق العامة القريبة من فندق الإقامة في مدينة بريتوريا، قبل مغادرتهم إلي جوهانسبرج ومنها يصلون إلي القاهرة.





وكان الأهلي قد تعادل أمس مع صن داونز بهدف لكل منهما، وحسم الفريق تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.