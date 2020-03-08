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محافظات

بسبب الحلوى.. إصابة 18 طفلا بالتسمم في أسوان

الأحد 08/مارس/2020 - 11:05 م
اسعاف
اسعاف
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شاذلى عبد الفتاح
تعرض 18 طفلًا لحالة تسمم نتيجة تناولهم حلوى من سيارة مجهولة بقرية العباسية بمدينة كوم أمبو شمال أسوان.

وعلى الفور تم نقل بعض المصابين إلى مستشفى كوم أمبو لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية، فيما تم نقل الباقين إلى مستشفى حميات دراو لتلقى العلاج أيضًا.

وأشارت الأجهزة الطبية إلى استقرار حالة الأطفال المصابين بالتسمم حيث تماثل 3 أطفال منهم للشفاء وتم خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج المناسب،  فيما تم احتجاز الـ15 طفلًا الباقين تحت الملاحظة داخل مستشفى حميات دراو .    

وكان 18 طفلًا من قرية العباسية التابعة لمركز كوم أمبو أصيبوا بحالة إعياء عقب تناولهم حلوى تم توزيعها عليهم من قبل سيارة مجهولة بالمجان.

وتلقى نائب مأمور مركز شرطة كوم أمبو، بلاغا من مستشفى كوم أمبو ، بوصول 14 طفلا من قرية العباسية مصابين بحالة إعياء، نتيجة تناول حلوى مجهولة المصدر، ثم ارتفع العدد بعد ذلك بوصول 4 أطفال آخرين، تناولوا نفس الحلوى. 

وكان أطباء مستشفى كوم أمبو ، قرروا تحويل الأطفال إلى مستشفى حميات دراو لاستكمال العلاج.

وانتقل إلى المستشفى الأجهزة الأمنية حيث تم الاطمئنان على حالة الأطفال، وكشفت التحريات عن توزيع سيارة مجهولة الحلوى على أطفال القرية بالمجان، وشعروا بعدها بحالة إعياء جماعي. 

وتبين من التحريات الأولية بأن سيارة مجهولة قامت بتوزيع الحلوى على أطفال القرية بالمجان ما ترتب عليه حالة إعياء جماعي للأطفال. 

 ومن جانبها تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط السيارة التي قامت بتوزيع الحلوى على الأطفال .

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