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رياضة

الجبلاية تناقش اليوم تعديلات لائحة النظام الأساسي ورحلة المنتخب أمام توجو

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:05 ص
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
تجتمع اليوم "الإثنين"، اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى فى مقر الجبلاية بالجزيرة من أجل حسم عديد من الملفات البارزة على الساحة الرياضية.

يأتي على رأس الملفات المنتظر مناقشتها من جانب أعضاء الجبلاية الانتهاء من المقترحات الخاصة بإجراء تعديلات على لائحة النظام الأساسي والمكلف من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" بعملها.

كما تتطرق اللجنة الخماسية إلى البنود التي تم إرسالها من جانب مسئولى الأندية من أعضاء الجمعية العمومية تمهيدا لدراستها وإقرار البعض منها من عدمه فى فعاليات الجمعية العمومية المقبلة.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية آليات الدعم المنتظر تقديمها إلى منتخب مصر الوطنى قبل المشاركة في مباراتي توجو المقرر إقامتهما على مدار يومي 26 و29 مارس الجاري.

يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية عقدت مؤتمرا صحفيا الخميس الماضي للإعلان عن تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو "var" فى الدورى الممتاز بدءا من مباراة انبي وطلائع الجيش التي انتهت بالتعادل السلبي.

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