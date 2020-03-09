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تعليم

التعليم تعقد اجتماعا لمناقشة تنفيذ آليات رقمنة عمليات ترقي المعلمين.. اليوم

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:01 ص
التربية و التعليم
التربية و التعليم
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ياســـمين بدوي
يعقد اليوم الاثنين الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، اجتماعا عاجلا عبر شبكة الفيديو كونفرانس في تمام العاشرة صباحا، لمناقشة الأدوار والمسئوليات المنوطة بالقائمين على تنفيذ آليات حوكمة ورقمنة عمليات الترقي إلى وظائف المعلمين.

ومن المقرر أن يتم عقد هذا الاجتماع بحضور كل من: مديرى ووكلاء المديريات التعليمية، ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، وموجهى أوائل المواد الدراسية والأنشطة بالإدارات التعليمية، ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين.

يحضر الاجتماع أيضًا، مديرو عموم إدارات الأكاديمية المهنية للمعلمين، ومديرو فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين بكل مديرية.

كما سيحضر أيضا مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة ، ومدير قواعد البيانات بالإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة ، ومديرو إدارات الإحصاء بالمديريات ورؤساء أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية.
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