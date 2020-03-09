محمد الشريف ضيف في ندوة بجامعة الإسكندرية اليوم

تفتتح جامعة الاسكندرية اليوم الاثنين ، صالون جامعة الاسكندرية الثقافي.





ومن المقرر أن يستضيف صالون جامعة الاسكندرية الثقافي اليوم ، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية.





حيث سيحاضر محافظ الاسكندرية في ندوة بعنوان الاسكندرية بين الواقع والمستقبل.





ويتم تنظيم هذه الندوة برعاية الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، وبإشراف الدكتور علاء الدين رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة غادة موسى عميد كلية الاداب.





وسوف تعقد هذه المدوة اليوم الاثنين في تمام السادسة مساء بقاعة الندوات بكلية الآداب.