في اليوم العالمي لها .. قوانين انصفت المرأة المصرية

يحتفل العالم في 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة حيث أنها تشكل قوي كبيرة فى المجتمعات سواء من ناحية ماتقدمه للمجتمع او من ناحية العدد أو تأثيرها فى الرجال والاطفال.





وتعرضت المرأة على مدار العصور لأنواع كثيرة من الاعتداءات والاضطهاد خاصة واستغل كثيرون ضعفها للاستيلاء على حقوقها وهو ماجعل كثيرون يهتمون بالاحتفال بما حققته من انتصارات في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة .





ولأن القانون هو الأداة الرئيسية للحصول على الحقوق ومساندة اصحابها .. وفي اليوم العالمي للمرأة نعرض اهم القوانين التى انصفت المرأة المصرية.





قال دكتور مؤمن سالم، باحث في العلوم الجنائية وقانون الأسرة ، إن القانون المصري يسعي دائما لتمكين المرأة والحفاظ عليها من أي اعتداء لفظي او جسدى او انتهاك حقوقها لذا نجد الكثير من القوانين والتعديلات التى تساعد في تحقيق هذا.





وأضاف "مؤمن" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن القوانين التى أنصفت المرأة المصرية كثيرة جدا ولكن نرصد أبرزها بشكل سريع.

-تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسي على المرأة وتصل إلى الإعدام إذا كان من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو من لهم سلطة عليها أو كانت من ذوى الإعاقة أو من المتأخرين ذهنيا أو إذا كانت طفلة

-دستور 2014 خصص 25 في المائة من مقاعد من المجالس المحلية للمرأة

-دستور 2014 نص على تولي المرأة الجهات القضائية .

-تغليظ العقوبة لصالح المرأة فيما يتعلق بالميراث فأصبحت عقوبة الحبس لمدة لاتقل عن 6 اشهر او بغرامة مادية تتراوح بين 20 الف و100 الف او بكلتا العقوبتين لكل من امتنع عن تسليم حقها.

-النفقة ليست من حق الزوجة فقط بل الاخوات البنات واقراب الرجل من النساء مادام ليس لديهن مصدر دخل وهذا نظمه القانون رقم 6 لسنة 2020 في المادة 293.

- طفرة في مجال تنفيذ الاحكام ومن يمتنع عن اداء النفقة لمدة 3 شهور او غرامة واذا تعثر تنفيذ الحكم او العثور عليه وقف مذاولة مهنته وووقف جميع التعاملات الحكومية معه.

- قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 مد فترة اجازة الوضع من 3 شهور لـ 4 شهور وهذا يمكنها اكثر من رعاية طفلها والاستشفاء وعودة صحتها وتعود لعملها بكامل قوتها ونشاطها.

- المرسوم بقانون 11 لسنة في 2011 ضم تغليظ عقوبة التحرش وجعلها الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تغليظ عقوبة ختان الإناث أصبحت بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، وذلك بعد أن كانت العقوبة فى القانون قبل التعديل متمثلة فى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

- تولي المرأة المناصب لمجلس النواب اشترط عدد مقاعد لتمثيل.



