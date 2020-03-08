عمرو فاروق: تنظيم الإخوان ينفذ توجيهات المخابرات الغربية.. فيديو

قال عمرو فاروق الباحث فى شئون الإسلام السياسي، إن عناصر تنظيم الإخوان ينفذون توجيهات المخابرات الغربية بكل حذافيرها ولا يناقشونها.
وتابع عمرو فاروق خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "الكبسولة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن فكرة تجنيس جماعة الاخوان داخل تركيا هو نوع من التوظيف المتبادل ما بين جماعة الإخوان والتنظيم الدولي والنظام السياسي لأردوغان.
وتابع الباحث فى شئون الإسلام السياسي، أن أردوغان يحتاج الى عناصر الإخوان الذين تم تجنيسهم، مشيرا إلى أن عملية تجنيس الإخوان داخل تركيا يرفع عن تركيا الحرج فى مسألة الصدام مع الشارع التركي.
وأوضح عمرو فاروق، أن الشارع التركي فى حالة رفض تامة لجماعة الاخوان الهاربين و المتمركزين داخل تركيا فى ظل النظام السياسي الحالي أردوغان وأعوانه.
وأشار إلى أن أردوغان بدأ فى توظيف العناصر الإخوانية لخدمة مشروعة السياسي أولا داخل تركيا والامبراطورية العثمانية التى طال ان يحلم بها.