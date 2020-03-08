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تعرف على فكر الإخوان الفاسد الذي يتسلل إلى "جيل الأمل" ..فيديو

الأحد 08/مارس/2020 - 11:18 م
الاطفال في الجماعة
الاطفال في الجماعة الإرهابية
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إبراهيم القادري
عرض برنامج الكبسولة فيديو يوضح فكر الإخوان الفاسد الذي يتسلل إلى جيل الأمل .

وقالت الاعلامية اماني الخياط، إن الجماعة الإرهابية اصبح لديهم شعور عميق بالهزيمة من الشعب المصرى الذى غير المعادلة في الاقليم والعالم .

وأضافت أماني الخياط خلال برنامجها الكبسولة ، أن الجماعة الإرهابية تعمل على الأطفال والنساء والأمهات في توصيل الفكر الإرهابي لهم وتربيتهم عليه كما فعل مؤسس الجماعة من قبل حسن البنا .

وأوضحت أماني الخياط ، أن الجماعة الإرهابية أخذوا ارض الخلافة المزعومة نقطة بداية لاستقرارهم حتى يعملوا على نشر الفكر الإرهابي من هناك .

وتابعت أماني الخياط ، أن الجماعة الإرهابية تعمل الآن على النساء حتى يقوموا بجلب العديد من الأطفال كي ينشئوا على الأفكار الإرهابية .


 
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