تعرف على فكر الإخوان الفاسد الذي يتسلل إلى "جيل الأمل" ..فيديو

عرض برنامج الكبسولة فيديو يوضح فكر الإخوان الفاسد الذي يتسلل إلى جيل الأمل .





وقالت الاعلامية اماني الخياط، إن الجماعة الإرهابية اصبح لديهم شعور عميق بالهزيمة من الشعب المصرى الذى غير المعادلة في الاقليم والعالم .





وأضافت أماني الخياط خلال برنامجها الكبسولة ، أن الجماعة الإرهابية تعمل على الأطفال والنساء والأمهات في توصيل الفكر الإرهابي لهم وتربيتهم عليه كما فعل مؤسس الجماعة من قبل حسن البنا .





وأوضحت أماني الخياط ، أن الجماعة الإرهابية أخذوا ارض الخلافة المزعومة نقطة بداية لاستقرارهم حتى يعملوا على نشر الفكر الإرهابي من هناك .





وتابعت أماني الخياط ، أن الجماعة الإرهابية تعمل الآن على النساء حتى يقوموا بجلب العديد من الأطفال كي ينشئوا على الأفكار الإرهابية .







