خاص.. استاد القاهرة يستضيف لقاءي الأهلي والزمالك في أبطال إفريقيا رسميا





وأضاف المصدر ان الأهلي والزمالك في أفريقيا يمثلان مصر وهذا يعد واجبا وطنيا من هيئة استاد القاهرة تجاه الأندية المصرية ويجب على الجميع مساعدتهما للوصول لنهائي البطولة.





وأكمل بأن هناك بيان رسمي من هيئة إستاد القاهرة سيصدر خلال الساعات القليلة القادمة ليعلن رسميا استضافة المباريات و تأجيل أعمال الصيانة في أرضية الملعب إلى ما بعد المباريات.





ويدخل الأهلي في مواجهة صعبة أمام الوداد البيضاوي المغربي كما يصطدم الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي بعد أن عبر الأحمر صن داونز وانتصر الأبيض على الترجي التونسي.

أكدت مصادر خاصة لـ صدى البلد أن استاد القاهرة الدولي قرر استضافة مباراتي الأهلي والزمالك في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.