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رياضة

الوداد المغربي يتمنى انتهاء أزمة كورونا قبل مواجهة الأهلي لهذا السبب

الأحد 08/مارس/2020 - 11:24 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ريهام بكير

قال محمد طلال عضو مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي إن أزمة انتشار فيروس كورونا يُصعب الأمور في الكرة الأفريقية .

وأضاف طلال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten أنه يتمنى حل أزمة فيروس كورونا قبل شهر مايو لتواجد جماهير فريق الوداد أمام الأهلي في تلك المباراة لانهم بالتأكيد قوة الفريق في مباريات البطولة الأفريقية

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي في بطولة إفريقيا بعدما تعادل مع صن داونز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أمس، السبت، بملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا علمًا بأن الأهلي سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.
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