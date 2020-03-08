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بين الناس

طالب يناشد مجلس الوزراء التكفل بحالته وتوفير كرسي متحرك وإجراء عملية بالعمود الفقري

الأحد 08/مارس/2020 - 11:44 م
استغاثة
استغاثة
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مصطفى كرم
استغاث أحمد إبراهيم محمد الطالب بالفرقة الثالثة كلية آداب جامعة القاهرة، لتعرضه لضمور بعضلات ساقه جعلته ملازما الفراش والكرسي ما أدى إلى إصابته باعوجاج في العمود الفقري.

وأضاف أحمد إبراهيم خلال خدمة القراء التي يقدمها موقع صدى البلد الإخباري أنه تعرض لضمور في قدميه نتيجة خطأ طبي من أحد الأطباء أعطى له حقنة مضاد حيوي زائدة الجرعة.

وناشد مجلس الوزراء بالتكفل بحالته بإجراء له عملية اعتدال بالعمود الفقري مع توفير كرسي كهربائي متحرك جيد الصنع للذهاب به للكليه وممارسة حياته به، كما طالب بتوفير علاج لحالة الدور العصبي الذي يعاني منها منذ صغره.

وللتواصل مع الحالة علي الرقم : 01111093083‪

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360‪
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