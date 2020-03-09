الكبسولة تكشف سيطرة مؤسسات أردوغان.. وهل يتحول التنظيم الدولي إلى ظهير تركي.. فيديو

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن الاتحاد العالمي للمنظمات الدولية للطلاب هو مؤسسة تركية واسسها نظام أردوغان في سنة 2005 ويحاكي من خلالها الاتحاد العالمي الإسلامي للمنظمات الطلابية .





وأضافت أماني الخياط في برنامجها الكبسولة المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن بناء على هذا الاتحاد كان سيتم تحويل تركيا إلى مركز جديد للتنظيم الإرهابي تحت غطاء واستغلال ديمقراطية الغرب ما يسمى بالمجتمع المدني .





وأوضحت اماني الخياط، أن أردوغان أسس أيضا سنة 2005 اتحاد الجمعيات الاهلية في العالم الإسلامي كمؤسسة مضلة وجامعة للجمعيات الاخوانية في الخارج والداخل.





وتابعت اماني الخياط ، ان عدد الجمعيات الاخوانية يصل الي 65 جمعية طلابية دولية بالاضافة الى 25 مكتبا ويتم تمثيل هذه المكاتب داخل تركيا ويصب تركيزه علي الطلاب الاجانب حتى يزرعوا بداخلهم العقيدة العثمانية الجديدة .





واكملت اماني الخياط، ان هذا الكيان لا يخجل ان يضع صورة اردوغان على موقعه الالكتروني والاعتراف للترويج لسياسته.