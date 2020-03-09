فتح الله: حوريا المنافس الأصعب لبيراميدز .. وتعادل المصري في الذهاب وراء خروجه... فيديو

أبدى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، عدم رضاه عن الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام زاناكو رغم الصعود لنصف النهائي.





وقال فتح الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "غير راضي عن الخسارة رغم صعودنا لنصف النهائي"





وتابع: كنا نضمن الصعود ولذلك دفعنا ببعض اللاعبين غير الاأساسيين وأرحنا البعض الأخر من أجل مباراة انبي بالدوري، ورغم ذلك لم نكن نرغب في تلقي الخسارة حتى وان لم تكن مؤثرة.





وتابع: نطمح في حصد لقب الكونفدرالية، مواجهة حوريا بنصف النهائي في مايو لن تكن سهلة، أرى انه سيكون المنافس الأصعب لنا خلال مشوارنا بالبطولة.





واكمل: نصب كامل تركيزنا الأن في بطولة الدوري، نريد تحسين مركزنا بالبطولة المحلية.

وعن خروج المصري من البطولة أمام نهضة بركان قال : ارى ان تعادل الفريق البورسعيدي في مصر قلص من فرص صعوده خلال لقاء العودة.



