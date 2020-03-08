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أخبار العالم

نتنياهو يكشف عن توجه لتوسيع نطاق القيود المفروضة على دخول إسرائيل

الأحد 08/مارس/2020 - 11:44 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل تدرس توسيع نطاق القيود المفروضة على الدخول لتشمل المسافرين من كل الدول، في خطوة من شأنها أن تمنع السياحة الخارجية فعليًا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي أنه إذا جرى اتخاذ ذلك الإجراء فسيتطلب ذلك عزل كل شخص يصل إلى إسرائيل في منزله لمدة 14 يومًا، وأن القرار سيتم اتخاذه بالتشاور مع خبراء الصحة، غدًا الاثنين.

وتفرض إسرائيل بالفعل عزلًا ذاتيًا على المسافرين القادمين من 15 دولة.

ويأتي ذلك في ظل الانتشار السريع، الذي يشهده فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في شهر ديسمبر من العام الماضي في مدينة ووهان الصينية.

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