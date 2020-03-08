الحالات المصابة جميعها وافدة.. الصحة تطمئن المواطنين بعد وفاة السائح الألماني.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن العالم يتعامل بمنتهى الهدوء مع فيروس كورونا، لافتا إلى أنه رغم ما يشاع إلا أن مصر آمنة حتى الآن.





وتابع عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء دى إم سى" والمذاع عبر قناة "دى إم سى": "العالم به نحو 106 آلاف حالة مصابة بفيروس كورونا فى نحو 100 دولة.





وأوضح: العالم كله أشاد بإجراءات الحجر الصحي، واحتوينا العدد، والحالات المصابة بالمرض مستوردة".



