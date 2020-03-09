محافظة المنيا: لا صحة لتنظيم برنامج إعداد القادة بالديوان العام

نفت محافظة المنيا ما تم تداوله ونشره علي مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام مؤسسة المجموعة العربية للدراسات بإقامة برنامج لإعداد القادة خلال شهر مارس الجاري، حيث ادعت تلك المؤسسة إقامة البرنامج بديوان عام المحافظة، خلال شهر مارس الجاري وهذا الأمر عار تماما من الصحة.





شدد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك المؤسسة وأي مؤسسة أو كيان يروج لنفسه عن طريق استغلال اسم المحافظة في أيه فعاليات.





وتؤكد المحافظة انها ليست لها أي صله بتلك التدريبات، كما تهيب بجميع المواطنين التأكد من مدي قانونية مثل هذه المؤسسات و الكيانات قبل التعامل معها.