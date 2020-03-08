ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس اليوم

استعاد يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 2 – صفر على ضيفه إنتر يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة.





افتتح الويلزي آرون رامسي التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 55، فيما أضاف الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الثاني في الدقيقة 67، بعد وقت وجيز من مشاركته في اللقاء وقدومه من مقاعد البدلاء.





وبذلك، واصل يوفنتوس تفوقه على إنتر، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 – 1 في لقائهما بجولة الذهاب في البطولة على ملعب (جوتسيبي مياتزا) في السادس من أكتوبر الماضي.





وارتفع رصيد يوفنتوس، حامل لقب المسابقة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 63 نقطة، ليتربع على الصدارة من جديد، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو.





في المقابل، تجمد رصيد إنتر عند 54 نقطة في المركز الثالث وله مباراة مؤجلة مع سامبدوريا، ليواصل ابتعاده عن صراع المقدمة بعدما تلقى هزيمته الثالثة في البطولة هذا الموسم والثانية على التوالي، بعدما خسر في 1 – 2 أمام مضيفه لاتسيو في مباراته الأخيرة بالمسابقة في 16 فبراير الماضي.