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تعليم

جامعة حلوان تنظم حفلا لخريجات كلية التربية الرياضية

الإثنين 09/مارس/2020 - 06:00 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت كلية التربية الرياضية بنات بجامعة حلوان عن إقامتها حفل خريجات كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة دفعة 2019 اليوم الاثنين. 

إلى جانب الحفل يقام الملتقى التوظيفى الخاص بالكلية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم  رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان عبد الفتاح عميد كلية التربية الرياضية بنات، والدكتورة أمل رياض وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

يذكر أن أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان تنظم حفلا غنائيا للأطفال معاذ ومازن نجوم the voice kids، يوم 10 مارس  تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، ويتضمن الحفل فقرات اكتشاف مواهب، وتنورة، وفرقة كلية التربية الموسيقية.

ياتي ذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية للترويح عن الطلاب.
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