انتحار عامل بطلق ناري إثر إصابته بحالة نفسية سيئة في مطاي بالمنيا

أنهى عامل في العقد الثالث من عمره، حياته منتحرا عقب مرورة بحالة نفسية سيئة حيث قام بإطلاق الرصاص على نفسة ليسقط قتيلا في الحال داخل منزله مطاي شمال المنيا.





تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل عامل بمركز مطاي داخل منزلة





وعلى الفور انتقل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، لفحص البلاغ حيث تبين قدوم عامل يدعى ا.م 38 سنة حياتة منتحرا بإطلاق النار على نفسه من سلاح ناري كان بحوزتة فسقط قتيلا في الحال.



