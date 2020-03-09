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حوادث

انتحار عامل بطلق ناري إثر إصابته بحالة نفسية سيئة في مطاي بالمنيا

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:11 ص
صورة أرشيفية - انتحار
صورة أرشيفية - انتحار
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ايمن رياض
أنهى عامل في العقد الثالث من عمره، حياته منتحرا عقب مرورة بحالة نفسية سيئة حيث قام بإطلاق الرصاص على نفسة ليسقط قتيلا في الحال داخل منزله مطاي شمال المنيا. 

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا اخطارا من اللواء  خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بمقتل عامل بمركز مطاي داخل منزلة 

وعلى الفور انتقل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، لفحص البلاغ حيث تبين  قدوم عامل يدعى ا.م 38  سنة حياتة منتحرا بإطلاق النار على نفسه من سلاح ناري  كان بحوزتة فسقط قتيلا في الحال. 

وتبين من تحريات  البحث الجنائي أن سبب التخلص من حياته هو  مرور العامل بحال نفسية سيئة دفعتة للانتحار ولا توجد شبهة جنائية  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي  التحقيق
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