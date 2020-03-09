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حوادث

اليوم.. محاكمة 304 متهمين في محاولة اغتيال النائب العام المساعد

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدى
تنظر المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، محاكمة 304 متهمين، على رأسهم الوزير الأسبق، وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات أخرى بجماعة الإخوان الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد" .

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

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