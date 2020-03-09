ملخص وأهداف مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان بالدوري الإيطالي

فاز يوفنتوس على إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي بهدفين مقابل لا شيء في المباراة المقامة خلال الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.





ونجح آرون رامسي من وضع يوفنتوس في المقدمة في ديربي إيطاليا أمام إنتر ميلان بعد مرور ما يقرب 55 دقيقة من عمر المباراة.





وجاء هدف الويلزي رامسي بعد كرة داخل منطقة الجزاء سببت ارتباكًا لدفاع إنتر ميلان مع تدخل كريستيانو رونالدو ومحاولة السيطرة على الكرة وتسديدها.





ثم تهيأت الكرة بعد ذلك للاعب وسط الفريق الأبيض والأسود الذي سدد الكرة قوية وأرضية لتمر من أسفل يد الحارس هاندانوفيتش وتسكن شبك الإنتر.





وسجل باولو ديبالا هدفًا جميلًا في مرمى الإنتر ليتقدم اليوفي بهدفين نيفيين عند الدقيقة 68 من عمر ديربي إيطاليا.





جاء الهدف بعد تناقل جميل للكرات بين المهاجم الأرجنتيني وبين رامسي على حدود منطقة الجزاء قبل أن يضع الكرة برؤية رائعة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس هاندانوفيتش.





وبذلك رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى النقطة 63 متصدر بها جدول ترتيب الدوري وتوقف إنتر ميلان عند النقطة 54 في المركز الثالث.