حبس 7 أشخاص لاتهامهم بالتشاجر بسبب خلاف على قيمة بيع مخدرات

قررت النيابة العامة حبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم لاتهامهم بالتشاجر فيما بينهم، لخلاف على القيمة المالية فى بيع المواد المخدرة .

وكان تمكن رجال أمن القاهرة من ضبط سبعة أشخاص، حال قيامهم بالتشاجر فيما بينهم، لخلاف على القيمة المالية فى بيع المواد المخدرة، حيث تمت عملية الضبط تنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة.

وأوضح بيان، الأحد، أنه أثناء مرور قوة أمنية لمتابعة الحالة الأمنية بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة تلاحظ لهم توقف سيارتين على جانب الطريق وقيام مستقليها بالتشاجر فيما بينهم وأمكن السيطرة عليهم وضبطهم، وتبين أن مستقلى السيارة الأولى (شخصان أحدهما مصاب بكدمة بالوجه ) والسيارة الثانية (خمسة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ، وأحدهم مصابة بكدمة).

وبمواجهتهم قرر الطرف الأول بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وأنه كان فى سبيله لبيع كمية من الحشيش المخدر للطرف الثانى إلا أنهما اختلفا حول قيمة بيع المواد المخدرة فقام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول فى محاولة للاستيلاء على المواد المخدرة ، وأمكن ضبط المواد المخدرة عبارة عن (كمية من الحشيش المخدر وزنت حوالى 1 كيلو جرام)، واتُخذت الإجراءات القانونية.