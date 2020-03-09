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رياضة

فريقه السابق.. كارتيرون يتحدث عن الرجاء قبل مواجهته للزمالك

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:10 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، رسالة لنادي الرجاء المغربي، فريقه السابق.

ويلتقي الرجاء مع الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب بالمغرب أحد يومي 1 و2 مايو، على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ونشر كارتيرون صورة له بقميص الرجاء، عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليها: "إنه أمر عظيم أن نلتقي مجددا".

وقاد كارتيرون الرجاء في الموسم الماضي لحصد لقب السوبر الإفريقي، على حساب الترجي التونسي.

على جانب آخر، يدرس كارتيرون، إقامة معسكر مطول للزمالك بالإسكندرية لمواجهتي الاتحاد والمصري البورسعيدي، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك بزعيم الثغر الخميس المقبل، بينما يلتقي بالمصري الأحد التالي، في ملعب المكس بالإسكندرية.

ويعقد المدير الفني للأبيض جلسة غدا مع جهازه المعاون لاتخاذ قرار بشأن إقامة معسكر واحد للمباراتين في ظل تقارب موعدهما، بدلا من العودة للقاهرة مساء الخميس ثم السفر مجددا ظهر السبت، تفاديا للإرهاق.
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