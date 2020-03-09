أيمن منصور: إنكار الذات وراء عبور الزمالك عقبة الترجي

برر أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عبور الفريق الأبيض عقبة الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدة أسباب.





وقال أيمن منصور في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" انكار لاعبي الزمالك للذات وروحهم القتالية وقدرتهم على استعادة التوان بعد الهدف المبكر للترجي وراء التأهل لنصف النهائي".





وواصل:" الزمالك بخبراته استعاد توازنه بعد أن سجل الترجي الهدف في مطلع المباراة".





وتابع أيمن منصور :" العامل البدني كان له تأثير إيجابي كبيرة في قدرة الزمالك على المرور من عقبة الترجي التونسي".





وأنهى حديثه مؤكدًا أن كارتيرون أدار المباراة بشكل مميز، مشيرًا إلى أنه لم يكن موفق فقط بالدفع بكاسونجو الغير جاهز حتى الاّن.



