علي أبوعوف: بدأنا القضاء على احتكار الأدوية فى مصر.. فيديو

قال الدكتور على ابو عوف رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية، إن نقص الادوية فى مصر له عدة أسباب وان ثقافة المريض والاطباء من ضمن هذه الاسباب.





وأضاف الدكتور على أبو عوف خلال حواره التليفزيوني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن هناك 150 نوعا من الادوية لهم بدائل ويعطون نفس نتيجة الادوية المطلوبه وجميعهم بنفس المفعول.





وتابع رئيس شعبة الادوية باتحاد الغرف التجارية، ان هناك نوعان لدواء الغدة وأول نوع هو النوع الذي يقلل نشاط الغدة والثاني يزيد من نشاط الغدة.





وأوضح الدكتور على أبو عوف، أن الدواء الذي يعمل على تقليل نشاط الغدة شركة واحدة فقط فى مصر هى التى تقوم بانتاجه وهذه الشركة وطنية تابعة للدولة.





وأشار إلى أن وزارة الصحة تجبر جميع شركات الادوية باتباع المعايير الجودة فى الصناعة، مضيفا أن هناك مصانع أدوية وطنية بدأت فى العمل لكي لا يكون هناك احتكار لاي نوع فى الادوية فى السوق المصري.