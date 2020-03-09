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منوعات

امرأة ولدها السجن من جديد.. نوال السعداوي على غلاف التايم بين أكثر النساء تأثيرا في القرن الماضي

الإثنين 09/مارس/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اختارت مجلة "تايم" الأمريكية الدكتورة نوال السعداوي ضمن أكثر 100 امرأة تأثيرا في العام.

وصممت المجلة الأمريكية الشهيرة غلافا للسعدواي عنونته بـ"1981 نوال السعداوي: لا يمكنك أن تحظى بقوة من دون نساء".

كان اختيار المجلة لعام 1981 تحديدا بسبب أنه العام الذي سجنت فيه الكاتبة نوال السعداوي.

وقالت تايم عن نوال السعدواي: بالنسبة للطبيبة النفسية المصرية والنسوية والروائية نوال السعداوي، كان السجن بمثابة ميلاد جديد لها. عزز ما نشرته عام 1972 من عملها الرئيسي في النقد النسوي، "النساء والجنس" ، سمعتها كمعلقة جريئة على حقوق المرأة في مصر.

في عام 1981 ، سُجنت بسبب "جرائم ضد الدولة" بسبب آرائها الصريحة، بما في ذلك انتقادها لختان الإناث.

وتضيف التايم، أنه "بالنسبة للسعدواي، كان الحكم دليلا واضحا على العلاقة بين السلطة السياسية والدينية، وكتبت بقلم مخصص للحواجب على لفافة ورق التواليت عن تجربتها: أصبحت مذكرات من سجن النساء، التي نُشرت في عام 1983، أساسًا لمجموعة أعمال مستمرة، والتي شكلت الخطاب الخاص بتحرير المرأة في العالم العربي".

وأشارت الصحيفة إلى أن المقال جزء من قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرا في العام، وأكثر النساء تأثيرا في القرن الماضي.

امرأة ولدها السجن من جديد.. نوال السعداوي على غلاف التايم بين أكثر النساء تأثيرا في القرن الماضي
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