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توك شو

برلمانية: بعض المستشفيات تتلاعب بأسعار الدواء.. فيديو

الإثنين 09/مارس/2020 - 04:16 ص
الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الحليم
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محمد حليم قنديل
قالت الدكتورة إيناس عبد الحليم نائب برلماني، إن هيئة تصنيع الدواء بدأت فى الانفصال بالفعل عن الإدارة المركزية للأدوية، مشيرة إلى أن القادم فى مجال الادوية سيكون أفضل مما نحن عليه الان.

وأضافت الدكتورة ايناس عبد الحليم خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن أدوية الجلطات نقوم باستيرادها وتباع داخل المستشفيات فقط بسعر يتراوح ما بين الـ 600 إلى 1000 جنيه مصري على حسب تسعيرة كل مستشفي.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن هناك مستشفيات تتلاعب بأسعار الدواء لان تلك الادوية تقوم المستشفي باستيرادها وتقوم بتسعيرها بتسعيرة خاصة بها وليست تسعيرة خاصة بوزارة الصحة.

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الحليم، أن خلال عام سيتم تطبيق الجودة والرقابة والترقيم وكود الادوية بالاتفاق مع المصانع الحربية وسيتم تنظيم عملية تتبع الأدوية.

وأشارت إلى أن، هناك عدد من طلبات الإحاطة التى كانت فى مجلس النواب بخصوص احتكار أدوية معينة، مضيفة أن الحل لذلك هو أن يكون هناك بدائل لتلك الادوية وتعطي نفس النتيجة المطلوبة.

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