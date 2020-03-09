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رياضة

حسين عبد اللطيف: نادم على التعامل مع اللجنة الخماسية.. ورحلت بعد شعوري بـ التطفيش

الإثنين 09/مارس/2020 - 01:50 ص
حسين عبد اللطيف
حسين عبد اللطيف
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حسن العمدة
أكد حسين عبد اللطيف، المدير الفني المستقيل لمنتخب الكرة النسائية، أنه رحل بعد شعوره بـ"تطفيش" من المسئولين بالاتحاد.

وقال حسين خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "رحلت عن منتخب الكرة النسائية أول ما شعرت بتطفيش من المسئولية بالاتحاد".

وأكمل: "بعض اللاعبات شاركن بأحذية لا تصلح لعدم تسلم ملابس وأحذية من الاتحاد، كما ساعدت إحداهن بشراء حذاء لها وكان بعضهن لا يقدر على ثمن الانتقالات للمعسكر".

وتابع: "عندما توليت المهمة لم يكن هناك عقد بيني وبين الاتحاد لأنني أخذت الأمور بحسن نية، ولم أخذ راتبي حتى الآن".

وأتم : "لم أندم على تجربة تدريب منتخب الكرة النسائية، لكني نادم على التعامل مع اللجنة الخماسية، وبالتأكيد المدير القادم سيكون لديه علاقات معهم".

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